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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında yöresel yemekler yarıştı

AA

Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında yöresel yemekler yarıştı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi.

Tarihi Ağalar Konağı'nda düzenlenen yarışmada, jüri üyeleri ve il protokolü yöresel hamur işleri, tatlılar, et ve sebze yemekleri ile ahi sofrasındaki lezzetleri tadarak değerlendirme yaptı.

Yarışmada, yöresel hamur işleri ve tatlılar kategorisinde Hatice Mert'in "yoğurtlu kıymalı kesme mantı", ahi sofrası kategorisinde Sibel Kuzu'nun "ahi pekmezi helvası", yöresel et ve sebze yemekleri kategorisinde ise Mevlüde Takmaz'ın "cemele biber dolması" yemekleri birinciliği elde etti.

Vali Hüdayar Mete Buhara, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'in tarihi, kültürü ve bütün değerleriyle özel bir şehir olduğunu söyledi.

Ahi Evran Veli'nin, kentin tanıtımında en önemli değerlerden olduğunu vurgulayan Buhara, "Bu tür etkinliklerle Ahi şehri Kırşehir'i bir lezzet durağı, gastronomi alanında da özel yeri olan bir il olarak tanıtmaya ve geliştirmeye çalışacağız. Burada yarışmaya katılan, dereceye girenlerle, aşçılarımızla tekrar bir araya gelerek Kırşehir'imiz için fikirlerini almak istiyorum. Buraya katılan herkes kazanandır, kaybeden yok. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de yarışmaya 70 kişinin katıldığını belirterek, birinci olanlara 3, ikinci olanlara 2, üçüncü olanlara da bir çeyrek altın hediye edildiğini dile getirdi.

Birbirinden güzel yemeklerin yarıştığını vurgulayan Öztürk, "Medeni cesaretlerinden dolayı yarışmacıları tebrik ediyorum. Bizim 500'e yakın yemeğimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde yemek kültürümüzü geliştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Birlik Başkanı Öztürk tarafından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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