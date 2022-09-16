Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi duası" ile ödülleri verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilin Ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri takdim edildi.

Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman Ahi duasını okudu.

Vali Hüdayar Mete Buhara, törende yaptığı konuşmada, 35'incisi kutlanan Ahilik Haftası'nın esnafa hayırlı olmasını diledi.

Buhara, "Çok güzel duygularla buradayız. Kırşehir'de esnafımız bizim için çok değerli. Bugün 81 ilimizden gelen genç Ahilerimiz de var aramızda. Burada gördükleri Ahilik değerleriyle memleketlerine selam götürmelerini istiyorum. Bu etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Buhara, konuşmasının ardından ilin Ahisi çardır ustası Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu'na ödülünü takdim ederek şet kuşattı.

İlin kalfası seçilen oto tamircisi Batuhan Bektaş ve ilin çırağı Samet Çakır'a da ödülleri il protokolü tarafından verildi.

Vali Buhara, protokol üyeleri ve 81 ilden gelen genç Ahiler, törenin ardından Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

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