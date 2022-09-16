İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel tıp uygulamaları kongrede değerlendirilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nde İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ele alınacak.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin jeotermal ve tarım alanında pilot seçilmesinden sonra sağlık alanında 3 faklı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bunlardan birinin de "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi" olduğunu vurgulayan Karakaya, Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'ni de bu kapsamda planladıklarını dile getirdi.

Ahi Evran Veli'nin Ahiliğin kurucusu olmasının yanı sıra felsefe, tıp ve kimya alanında da çalışma yaptığını, İbn-i Sina'nın hem felsefeci hem de büyük bir hekim olarak bilindiğini vurgulayan Karakaya, bu nedenle kongrenin temasını "İbni Sina'dan Ahi Evran'a Doğadan Gelen Şifa" olarak belirlediklerini aktardı.

Karakaya, 17-19 Kasım'da gerçekleştirilecek kongrede geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uygulamaların ele alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ahi Evran, sadece teşkilatlanma yapmamış aynı zamanda nazari ilimlerden felsefe, tıp ve kimya ilmiyle de uğraşmış. Bizim bu kongredeki amacımız Ahi Evran Veli'yi bu yönüyle de öne çıkarıp tıp alanındaki çalışmalarını bilimsel çalışmalarla ortaya koymak ve gençlerimizin nazarına sunmak. Kongreye güçlü bir katılım bekliyoruz. 30 farklı alanda oluşturulacak 12 oturumda yapılacak çalışmaya ulusal ve uluslararası alanda bir çok katılımcıyı beklemekteyiz. Bu alanda çalışan akademisyenleri kongremize davet ediyoruz."

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