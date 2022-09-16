Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyıldaki buluşması canlandırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran Veli'nin 13. yüzyılda Kırşehir'deki buluşması, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte canlandırıldı.

İki manevi önderin yaşadıkları dönemde Gölhisar Mahallesi'nde bir araya gelmesinin canlandırıldığı etkinlikte Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ahi kaftanı giydi.

Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran Veli'nin 13. yüzyılda buluştukları temsili noktada yaptırılan çeşmeden şerbet akıtılarak protokol üyeleri ve katılımcılara ikram edildi.

Buluşma noktasında dua edilerek çınar fidanı dikildi, Türkiye'nin 81 ilinden Kırşehir'e gelen gençler, getirdikleri toprakları fidanın etrafına döktü.

Kırşehir Valisi Buhara, etkinlikte yaptığı konuşmada, menkıbelerde Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran Veli'nin Kırşehir'de buluştuğunun anlatıldığını belirterek, "Bu vesileyle iki ilimizin kardeşliğinin ve dostluğunun daha ileri seviyelere ulaşmasını diliyorum. Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Veli birlikteliğinin yeni nesillere güzel şeyler kazandırmasını diliyorum." dedi.

Nevşehir Valisi Becel de böyle bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Bu organizasyonun ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu coğrafyayı mayalandıran gönül erenleri Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran Veli, Yunus Emre, bu topraklarda yaşamış, Anadolu'dan tüm dünyaya ışık olmuşlar. Biz de bugün onların izinden, temsili olarak bu buluşmaları burada gerçekleştirme gayesiyle buluştuk. İnşallah bu iki kardeş, komşu şehrin birlik ve beraberliği daim olur." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, iki ilin esnaf odalarının başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.



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