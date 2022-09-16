Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyıldaki buluşması canlandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyıldaki buluşması canlandırıldı

AA

Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyıldaki buluşması canlandırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran Veli'nin 13. yüzyılda Kırşehir'deki buluşması, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte canlandırıldı.

İki manevi önderin yaşadıkları dönemde Gölhisar Mahallesi'nde bir araya gelmesinin canlandırıldığı etkinlikte Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ahi kaftanı giydi.

Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran Veli'nin 13. yüzyılda buluştukları temsili noktada yaptırılan çeşmeden şerbet akıtılarak protokol üyeleri ve katılımcılara ikram edildi.

Buluşma noktasında dua edilerek çınar fidanı dikildi, Türkiye'nin 81 ilinden Kırşehir'e gelen gençler, getirdikleri toprakları fidanın etrafına döktü.

Kırşehir Valisi Buhara, etkinlikte yaptığı konuşmada, menkıbelerde Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran Veli'nin Kırşehir'de buluştuğunun anlatıldığını belirterek, "Bu vesileyle iki ilimizin kardeşliğinin ve dostluğunun daha ileri seviyelere ulaşmasını diliyorum. Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Veli birlikteliğinin yeni nesillere güzel şeyler kazandırmasını diliyorum." dedi.

Nevşehir Valisi Becel de böyle bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Bu organizasyonun ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu coğrafyayı mayalandıran gönül erenleri Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran Veli, Yunus Emre, bu topraklarda yaşamış, Anadolu'dan tüm dünyaya ışık olmuşlar. Biz de bugün onların izinden, temsili olarak bu buluşmaları burada gerçekleştirme gayesiyle buluştuk. İnşallah bu iki kardeş, komşu şehrin birlik ve beraberliği daim olur." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, iki ilin esnaf odalarının başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel tıp uygulamaları kongrede değerlendirilecek
YEREL HABERLER İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel tıp ...
Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi duası" ile ödülleri verildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi ...
Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve ...
Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü
Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında yöresel yemekler yarıştı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında yöresel ...
Kırşehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ...
Kırşehir'de ahilik geleneklerine göre çalışan esnafa "Üstün Hizmet Belgesi" verildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de ahilik geleneklerine göre çalışan esnafa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.