Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinde konuştu:

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinde konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin bugün dünyada barış kuran bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret eden Bakan Bilgin, Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de olmaktan ayrı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakan Bilgin, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin Selçuklu Devleti'nden bu yana bilindiğini vurgulayarak üretim kültürünün merkezlerinden birinin de Kırşehir olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son zamanlarda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Bilgin, dünyada hangi problem varsa o sorunun çözümünde söz sahibi olduğunu dile getirdi.

Bir insanlık sorunu haline gelen Ukrayna savaşı vesilesiyle buğday ve beslenme, tahıl meselesinin ortaya çıktığına işaret eden Bakan Bilgin, "Tahıl sorununu çözen Türkiye oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile sorun çözüldü. Avrupa, dünyanın diğer bölgeleri için büyük tehdit olan açlık sorunu çözüldü. Umut ederiz enerji sorunu, hatta savaşın çözümü konusunda Türkiye'nin inisiyatifleri sonuç verir. Bu, Türkiye'nin gücünü, tarihsel önemini, konumunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Tarihin farklı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye bu coğrafyadaki rolünü devam ettirmektedir. Bu, Türkiye'nin bugünü ile olduğu kadar yarını ile de ilgili. Türkiye bugün dünyada barış kuran bir ülke konumundadır. Suriye'de barışı biz kurmaya çalışıyoruz. Libya'da, Kafkaslar'da Türkiye kurmaya çalışıyor. Azerbaycan olayı hala aktüel. Türkiye'nin böyle bir merkezi konumda olması ve tarihsel rolünün devam etmesi bizim açımızdan çok önemli."

Vali Buhara da Kırşehir'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Bilgin'e ziyaretinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve il protokolü eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk konseri verildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında halk ...
Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyıldaki buluşması canlandırıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli'nin ...
İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel tıp uygulamaları kongrede değerlendirilecek
YEREL HABERLER İbn-i Sina ve Ahi Evran Veli'nin geleneksel tıp ...
Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi duası" ile ödülleri verildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına "Ahi ...
Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası'nda yöresel lezzetler ve ...
Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.