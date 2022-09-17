Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreni kapsamında halk konseri düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali'ye ait bozlaklarla Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküleri okudu.

Kırşehirli yerel sanatçı Ümit Yaşar Apaydın'ı sahneye davet ederek düet yapan Kutlu, birlikte Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

Vatandaşlar, türkülere alkışlarıyla eşlik ederek cep telefonlarına kayıt yaptı.

Konserin sonunda konuşan Kutlu, meslekte 40. yılını doldurduğunu belirterek, Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, günün anısına Kutlu'ya hediye takdim etti.





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