Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kızılırmak'ın Kırşehir merkeze bağlı Kocabey köyü sınırlarında gece saatlerinde balık avlamak isteyen Yasin Ç. ve Asım Z, çıktıkları bir adada suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Bulundukları yerde böcek ısırması sonucu balıkçılardan biri rahatsızlandı.

İhbar üzerine, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma botu ile adaya ulaşan AFAD ekibi, iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yasin Ç. ve Asım Z, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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