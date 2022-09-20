Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül (58) ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.



İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, 6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

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