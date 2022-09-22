Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

AA

Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda il genelinde yürütülen çalışmaları bugünkü toplantıda değerlendireceklerini vurgulayan Buhara, "Bu konuda ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen bu toplantının faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kurul üyesi kurumların temsilcileri bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Torun, destek çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Torun, destek çağrısı ...
KAEÜ'de öğrencilere oryantasyon semineri veriliyor
YEREL HABERLER KAEÜ'de öğrencilere oryantasyon semineri veriliyor
Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları ...
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de uluslararası programla anılacak
YEREL HABERLER "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, memleketi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.