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Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" düzenlendi

AA

Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" kortej yürüyüşüyle başladı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nden Cacabey Meydanı'na kadar davul zurna eşliğindeki yürüyüşte gençler Neşet Ertaş posteri taşıdı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, meydandaki açılış programında, Neşet Ertaş'ın mütevazı yaşam biçimi, türküleri, insana ve hayata dokunuşuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve bozlak kültürünün en büyük temsilcisi olduğunu söyledi.

Ertaş başta olmak üzere Anadolu Abdal geleneğinin bütünün temsilcileri sayesinde bozlağın anavatanı olan Kırşehir'in müzik alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını hatırlatan Ekicioğlu, "Bu de hepimiz için gurur kaynağıdır. Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız çalışmalara dünya müzik şehri olan Kırşehir'de bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Ekicioğlu, anma programının UNESCO şehirlerinin birbirlerine daha çok yakınlaşmasına vesile olacağına inandığını vurgulayarak, üç gün sürecek programlarda UNESCO müzik şehirleriyle ortak etkinlikler planlandığını kaydetti.

Almanya Remscheid Belediye Başkan Yardımcısı Beatrice Schlieper de anma programı dolayısıyla Kırşehir'de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'ın da katıldığı açılış programında Belediye Abdallar Topluluğu'nun davul zurna gösterisi beğeni topladı.

Öte yandan, anma programı kapsamında Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde "Neşet Ertaş" konulu panel düzenlendi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, panelin açılışında, Neşet Ertaş'ın uluslararası şöhrete kavuşmuş olan Kırşehir'in önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Kırşehirli olmasından şeref ve gurur duyuyoruz. Bizlere düşen valilik, belediye olarak kendisine gereken hassasiyeti göstermek, hatırasını en iyi şekilde yaşatmak onun insan odaklı felsefesini, insan sevgisini gelecek nesillere ulaştırmaktır." diye konuştu.

- Neşet Ertaş, belgesel için zor ikna edilmiş

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel de yıllar önce bozlak ustasıyla ilgili yaptıkları "Bozkırın tezenesi" belgeselinin hikayesini anlattı.

Belgesel için Almanya'da Neşet Ertaş ile yaşadıkları diyaloğu anlatan Tokel, 5-6 gün boyunca ısrarlarına rağmen belgeselin yapımına razı olmadığını dile getirdi.

Her gün Ertaş'ın evine giderek ikna etmeye çalıştıklarını vurgulayan Tokel, şunları kaydetti:

"O zaman rahmetli 62 yaşındaydı. 'Belgeselimin çekilmesini istemiyorum' dedi. 6 kişilik ekiple gitmişiz. Ekipteki arkadaşlar bu iş olmayacak herhalde demeye başladılar. En sonunda razı oldu. Rahmetli razı oluşunu daha sonra şöyle izah etti, 'Bayram Bilge Tokel bende olan inadı kör kuyunun dibinden aldı çıkardı' dedi. İyi ki o inadı göstermişiz, onun kendi inadına bırakmamışız. Çünkü, 2000'den sonra Türkiye'de bir Neşet Ertaş rüzgarı esti. Çok kuvvetli bir rüzgarla tekrar Türkiye'nin gündemine geldi."


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