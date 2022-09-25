Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki

AA

Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki

KIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Neşet Ertaş'ın çocukları, babalarıyla ilgili film çekilmesine tepki gösterdi.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'na katılmak üzere Kırşehir'e gelen, "Bozkırın tezenesi"nin çocukları Hüseyin, Döne ve Canan Ertaş belediyeye ait tesiste basın açıklamasında bulundu.

Hüseyin Ertaş, babalarının filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini, yazılı bir vasiyeti olmasa da sözlü olarak ailesine ve çocuklarına bunu söylediğini, kendilerinin de bu nedenle filme karşı çıktıklarını belirtti.

Babasının vefatından kısa süre önce hasta haldeyken kendisinden izin belgesi alındığını ileri süren Ertaş, 40 kiloya düşmüş, kanserle savaşan bir insanın hastaneye yatmadan 6 gün önce evine noter götürüp imzasının alınmasının uygun olmadığını dile getirdi.

Babasının istemediği bir filmin çekildiğini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Biz hiç kimseden şimdiye kadar film için para istemedik. Hiç kimseyle görüşmedim. Çıkıyorlar televizyona, 'aile sizden para istedi mi?' diye soruluyor. O da cevap verirken 'o konulara girmeyelim' diyor. Yani arkadaş, istediyse istedi de istemediyse istemedi de. Böyle yapıp bizi zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Efendim, açıkça söylüyorum. Ne görüştüm, ne bir para aldım çünkü babamızın istemediği bir durum var, bize kalmış bir durum değil bu, biz bunu nasıl satabiliriz? Böyle bir durum yok. Hiç kimseden 5 kuruş para istemedik. Bunun da bilinmesini istiyorum."

Ozanın kızları Döne ve Canan Ertaş da filme tepki gösterdi.

Ailenin avukatı Uğur Çapkın ise Neşet Ertaş'tan alındığı iddia edilen muvafakatnameler, adına yazılan kitap ve film çekimiyle ilgili devam eden 3 farklı davanın olduğunu anlatarak, "O muvafakatnamelerle ilgili, fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurduğu şirketlerle ilgili davalar devam ediyor. İnşallah yargı bu davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına müsaade etmez." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı ...
Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı
UNESCO Müzik Şehirleri temsilcileri Neşet Ertaş'ı anma programında buluştu
YEREL HABERLER UNESCO Müzik Şehirleri temsilcileri Neşet Ertaş'ı ...
72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ördüğü ürünleri satıyor
YEREL HABERLER 72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ...
Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor
YEREL HABERLER Neşat Ertaş, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anılıyor
Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Kırşehir'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl ...
"Bozkır'ın tezenesi"ni aynı sahneyi paylaştığı müzisyenler anlattı
YEREL HABERLER "Bozkır'ın tezenesi"ni aynı sahneyi paylaştığı ...
Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülen engellinin cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülen engellinin cinayet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.