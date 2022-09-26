Kaman'da 31. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

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KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, 31. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nin 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, iki gün sürecek festival kapsamında yeni mahsul ceviz sergileri ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle geçen iki yılda sıkıntılı günler geçirildiğini belirten Çolak, festivalin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı.

Festival ile Kaman cevizinin ve ilçenin tanıtımını yaparak ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değere ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:



"Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde, 7 Ekim Cuma günü cevizin babası olarak anılan merhum Lokman Avşar'ın kabri ziyaret edilecek. Aynı gün ceviz yetiştiricilerini bilgilendirmek amacıyla akademisyenlerin katılımıyla panel düzenlenecek. Festivalimizin resmi açılış programı 8 Ekim'de çelenk koyma töreni ve ardından kortej yürüyüşüyle başlayacak. Yöresel Ürünler ve Ceviz Satış Pazarı'nın yer aldığı stantlar da festivalde ayrı bir çekim noktası oluşturacak."

Çolak, festival kapsamında çeşitli konser ve gösteri programlarının da gerçekleştirileceğini bildirdi.

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