"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor

AA

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Neşet Ertaş için Kırşehir'e gelen sevenleri, halk ozanının kabri başında dua ediyor.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı kapsamında 3 gündür anma etkinlikleri düzenlenen Kırşehir'de, "Bozkırın tezenesi"nin Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri de sevenleri tarafından ziyaret ediliyor.

Ertaş'ın kabrini ziyaret eden 7'den 77'ye çok sayıda kişi dua ederek, bozlak ustasına rahmet diliyor.

Hollanda'dan gelerek Ertaş'ın mezarını ziyaret eden 64 yaşındaki işitme engelli Arif Kaya, işaret diliyle yaptığı açıklamada, babasının bozlak ustası ile Almanya'da yaşadığı dönemde dostlukları olduğunu, Ertaş'ı çok kez evlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Ankara'dan geldiğini söyleyen Sinan Şeref, Neşet Ertaş gibi bir ustanın bir daha bu dünyaya zor geleceğine vurgu yaparak, "Allah rahmet eylesin. Kabrine gelerek duamızı ettik. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kayseri'den üniversite öğrencisi Doğukan Yıldırım da türküleri ve kişiliğiyle gönlünde yer alan bozlak ustasını ziyaret etmeyi istediğini belirterek, "Dün gelecektik ama öğrenci olduğumuz için vakit bulamadık. Bugün ziyaret ettik." şeklinde konuştu.

Kırşehir'de özel bir kolejdeki sınıf arkadaşlarıyla Ertaş'ın mezarını ziyaret eden Eymen Naz Avunduk da halk ozanının hakkının ödenemeyeceğini dile getirerek, "Neşet Ertaş ustamız bize birçok söz, türkü, anı ve bilgi bıraktı. İyi ki varsın, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

İzmir'de, 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, bir gün sonra Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaman'da 31. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek
YEREL HABERLER Kaman'da 31. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali ...
Kırşehir'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı düzenlenecek
YEREL HABERLER Kırşehir'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı ...
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı (2)
YEREL HABERLER 'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı (2)
"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi
YEREL HABERLER "Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, babasına ...
Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan filme tepki
YEREL HABERLER Neşet Ertaş'ın çocuklarından babalarını konu alan ...
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı ...
Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı anma programı
UNESCO Müzik Şehirleri temsilcileri Neşet Ertaş'ı anma programında buluştu
YEREL HABERLER UNESCO Müzik Şehirleri temsilcileri Neşet Ertaş'ı ...
72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ördüğü ürünleri satıyor
YEREL HABERLER 72 yaşında, hem kanserle mücadele ediyor hem de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.