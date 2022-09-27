Kırşehir’de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’de polis ekipleri, siber suçlar konusunda vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cacabey Meydanı ile Ankara, Terme ve Lise caddelerinde bilgilendirme çalışması yaptı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, internet alışverişlerinde hesap bilgilerinin güvenliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve oltalama tuzağı gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi.

Dağıtılan broşürlerde, “Güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Kişisel bilgilerinizi tanımadığınız kişilerle paylaşmayın.” şeklinde uyarılar yer alıyor.

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