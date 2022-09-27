Kaman'da gençlik merkezinin faaliyetleri okullarda tanıtılıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, gençlik merkezinin faaliyetleri okullarda öğrencilere tanıtlıyor.

Kaman Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Kaman 15 Temmuz Şehitleri, İbn-i Sina Sağlık Mesleki ve Teknik, Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde tanıtım çalışması yaptı.

Tanıtım faaliyeti kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kaman Gençlik Merkezi faaliyetleri öğrencilere anlatıldı.

Gençlik kampları ile ilgili bilgi de veren gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Kaman Gençlik Merkezinin ücretsiz kursları ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gençleri merkeze davet ederek, faaliyetlerden haberdar olmaları için bakanlık ve kurumsal sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

Arslan, okullardaki tanıtım faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

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