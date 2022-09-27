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KAEÜ'nün projesi ikinci kez TÜBİTAK'tan destek aldı

AA

KAEÜ'nün projesi ikinci kez TÜBİTAK'tan destek aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) araştırma görevlisinin yürütücüsü olduğu projenin TÜBİTAK'tan ikinci defa destek aldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Raziye Sancar'ın yürütücüsü olduğu "Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi II Projesi"nin TÜBİTAK tarafından ikinci defa kabul edildiği belirtildi.

Projenin, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2237-A Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklendiği belirtilen açıklamada, çevrimiçi eğitim etkinliklerini kapsayan proje ile okul psikolojik danışmanı adaylarının siber kimlik, bağımlılık ve zorbalık konularında derinlemesine bilgi kazanmaları, edindikleri bu bilgileri öğrencilerine, meslektaşlarına ve velilere aktarabilmeleri için uygun dijital teknolojiyi etkili, verimli ve çekici biçimde kullanabilme becerileri geliştirmelerinin amaçlandığı kaydedildi.

Ekinliğe Türkiye genelinde 55 üniversiteden 500'ün üzerine başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, projenin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Türkiye genelinde tanıtılmasına ve yeni iş birliklerinin desteklenmesine de katkı sağladığı aktarıldı.


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