En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı.

Kaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ceviz Kırma, Eleme ve Paketleme Projesi" kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı ile belediye arasında destek protokolü imzalandığı belirtildi.

İlçede üretilen cevize katma değer kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında istihdama da katkı sağlanacağı vurgulanan açıklamada, Kaman Belediyesi tarafından ceviz için coğrafi işaret belgesi alındığı hatırlatıldı.

Proje kapsamında kurulacak tesiste ceviz işleme atölyesi açılacağını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açılacak atölyede, kadın kooperatifi aracılığıyla işlenecek, katma değeri ve verimliliği artırılacak, çeşitli ikincil ürünlere dönüştürülerek sosyal ve ekonomik açıdan, dezavantajlı gençlerin ve kadınların istihdamının artırılması sağlanacaktır. Hedef kitle olarak ceviz üreticileri ve çiftçiler, esnaf, yerli ve yabancı turistler olarak belirlendi. Proje ile satış ofisi, kadın kooperatifi kurulması, izin ve sertifikalandırmaların yapılması, dezavantajlı genç ve kadınların istihdam edilmesi, üretim ve satışların yapılması hedeflenmektedir."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.