Adalet Bakanı Bozdağ, Kırşehir'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)

KIRŞEHİR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesi, hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde yapılan bir mücadeledir. Sivillere, masumlara dönük en ufacık bir hareket ne bugün, ne dün söz konusu olmamıştır." dedi

Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Bakan Bozdağ, "Bozkırın Tezenesi"nin memleketi olan Kırşehir'de ve Çiçekdağı ilçesinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çiçekdağı'nın, Kırşehir'in, Yozgat'ın ve Türkiye'nin daha da büyüyeceğini ve gelişeceğini vurgulayan Bozdağ, son 20 yıl içerisinde çok güzel hizmetler yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de milleti iktidara taşıyan, sandıkta ortaya koyduğu iradeye Ankara'da ortak kabul etmeyen, bu iradeyi paylaşmak isteyenlere izin vermeyen, milletten başka güç tanımayan bir siyasetin mensupları olduklarını vurgulayan Bakan Bozdağ, geçmişte milletin emanetine sahip çıkamayışını dahi izah edemeyen zayıf zihniyetler, iradeden yoksun, milletin emanetine sahip çıkamayan anlayışlar olduğunu ifade etti.

Bundan sonra da milletin lehine, oyuna ve emanetine asla ortak kabul etmeyeceklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Etmemiz de mümkün değil. Bakın şimdi cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça uluslararası çevrelerde Türkiye'nin içindeki çevrelerde dirayetli, milletin ve devletin menfaati söz konusu olduğu zaman gözünü karartan, milletin gözüne bakarak hiza ve istikamet alan birliği istemiyorlar. Yedili masa kendisi güdeceği birini istediği gibi uluslararası çevreler de kendi gözlerinin içine bakan, sandıkta atılan oya ortaklığı şimdiden kabul edip birlikte yönetimi, millete rağmen içine zavallılar arıyorlar."

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulması için planlar yapıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti.

"Bizim 2023 seçim mücadelemiz sadece bu 7'li masadakilerle değil, bilesiniz hem ABD ile hem AB ile hem de onlarla beraber düşünen bütün güçlerle vereceğimiz bir seçim mücadelesidir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor diye haberler var. Ha biz bilmiyoruz perde arkasında ne var ne yok ama merak saikiyle soruyorum. ABD'den çağırdılar mı yoksa kendileri mi böyle bir planlama yaptılar? Görünüşteki programlar belli. Acaba görünmeyen programlarda neler var, neler olacak? Hep beraber göreceğiz ama şu çok net. Hep söylüyoruz. Sandığa atılan oylar Türk vatandaşlarının oylarıdır. Sandıktan çıkacak iktidar Türk milletinin kalbinden çıkacak iktidardır. Ne Avrupa'sı ne ABD'si ne başka bir ülkenin oyu sandığa girmeyecektir. Allah'ın izniyle bu aziz millet bunun gereğini sandıkta vakti geldiğinde yapacak, yeniden, yeniden Recep Tayyip Erdoğan ile koşmaya devam diyecektir Allah'ın izniyle."

Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta, Ukrayna'da huzurun ve güvenin olmadığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:



"Türkiye'yi karıştırmak, Türkiye'yi Suriye'ye, Türkiye'yi Irak'a dönüştürmek için Gezi'den 17/25'e, darbe teşebbüsüne kadar nice ihanet oyunlarını milletimizle beraber bozduk. Terörle etkin bir mücadeleyi, kararlı ve sürekli bir biçimde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hamdolsun bugün Türkiye'nin içinde terör örgütleri, planlı eylem yapabilme gücünü kaybetmişlerdir. Türkiye terörle mücadelesini ülkenin sınırları dışına taşımış, artık Irak'ta, Suriye'de başka yerlerde terörle etkin mücadele yapıyor. Nerede varsa oraya gidiliyor ve gereği tereddütsüz ifa ediliyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini kötü göstermek ve Türkiye'nin terörle mücadelesini algı operasyonlarıyla çarpıtmak isteyenler her dönemde oldu, yine de oluyor. Şunun burada altını özellikle çizmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesi, hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde yapılan bir mücadeledir. Sivillere, masumlara dönük en ufacık bir hareket ne bugün ne dün söz konusu olmamıştır. "

Terör örgütleri lanetlenirken PKK'nın, FETÖ'nün , DHKPC, MLKP ve diğer örgütlerin isimlerinin açıkça söylenmesi gerektiğini belirten Bozdağ, şunları ifade etti:

"Ama bakıyorsunuz adını sanını söylemiyorlar. Niye söylemiyorlar? Bilmiyorum. Şimdi bakıyorsunuz 7'li masa, İYİ Parti diyor ki 'HDP'yle biz yan yana gelemeyiz, fotoğraf veremeyiz. Bizi yan yana koyamazsınız, edemezsiniz.' Bunu diyenlere şiddetle en tepeden en aşağıya kadar karşı çıkıyorlar. Doğru mu? Doğru. CHP, HDP ile iş birliğini ne kadar sıkı tutması lazım gelirken o kadar sıkı tutmaya özel bir gayret gösteriyor ve şimdi soruyorum. Acaba diyorum burada danışıklı bir dövüş mü var? 'Yani bizim taban biraz milliyetçi, muhafazakar. HDP'ye karşı böyle tam şafaktan karşı duralım. Siz de öte taraftan ilişkiyi sıkı tutun. Sandığa öyle gidelim' diye bizim bilmediğimiz perde arkasında gizli bir anlaşma mı var. Onu bilmiyorum. Bu soruyu da şuradan soruyorum. Çünkü İYİ Parti'nin, CHP'nin operasyon partilerinin toplamının oyunu hesap ettiğinizde yüzde 40 ile 45 arasında değişiyor. HDP'ye oy veren seçmenlerin Millet İttifakı'nın göstereceği adaya oy vermemesi halinde bırakın millet İttifakının adayının cumhurbaşkanlığını kazanması, kazanma iddiasında bulunması dahi matematik kurallarla Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Matematik ortada."

HDP'ye de bir çift çözü olduğunu belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu kadar dışlamayı, itilmeyi, kakılmayı göze alıp hala bu masanın etrafında dönüp 'bize bir göz kırparsanız sizin için her şeyi yaparız' demeyi nasıl içlerine sindiriyorlar? Onu da anlamış değilim. Biraz onurlu olun ya. Sizi adam yerine koymuyorlar. Sizinle masada yan yana oturmaktan utanıyorlar. Sizinle fotoğraf vermekten çekiniyorlar. Bunlar sizin oyunuza muhtaçken aynı masada sizinle oturmak istemiyorlar. Oyunuzu aldıktan sonra dönüp de sizin yüzünüze bakarlar mı? Bakmazlar, çok net ama orada da bakıyorum yok. Neden yok? Çünkü bunların hepsinin, bu 7'li masanın Türkiye diye bir derdi yok. Onların tek derdi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Onları bir araya getiren, yegane heyecanlandıran motivasyon Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır, nefretidir, kinidir. "

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla 41 eserin açılışı ve temel atma töreni kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Bakan Bozdağ ayrıca, belediyenin sünnet şöleni kapsamında sünnet olan 38 çocuğa, hatıra fotoğrafı çektirerek altın hediye etti.

(Bitti)

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