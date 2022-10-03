Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası

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KIRŞEHİR (AA) - İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhara, Yaman ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Buhara, din hizmetlerinin layıkıyla ifası için gece gündüz gayret gösteren tüm din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

İl Müftüsü Yaman ise 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu seneki temasının "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlendiğini bildirdi.

Yaman, hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar hakkında Buhara'ya bilgi verdi.

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