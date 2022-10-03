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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesinin 11 personeli işten çıkardığı iddiası

AA

Kırşehir Belediyesinin 11 personeli işten çıkardığı iddiası

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinde 11 personelin işten çıkarıldığını belirterek, karara tepki gösterdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırşehir Belediyesinin mahkeme kararıyla 3 kere işlerine geri dönmelerine rağmen, 11 personeli 4. kez işten çıkarılmalarını şiddetle kınıyorum. Her fırsatta hak adaletten bahsedenlere buradan sesleniyorum. Bu zulmü durdurun." ifadelerini kullandı.

Ödenen tazminatlarla belediyenin kamu zararına uğratıldığını savunan Ünsal, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve ona bağlı müdürler, Kırşehir'e hizmet yarışına girmek yerine personeline zulüm, mobbing ve psikolojik baskı yapma sırasına gitmiş durumdalar. Kırşehir halkı sizden hizmet bekliyor. Hatırlarsanız, Selahattin Ekicioğlu seçimden önce meydan meydan gezip kimsenin ekmeği ile oynamayacakları üzerine namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi hatta Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu 'Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız hiçbir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak' demişti. Sayın Ekicioğlu nerede bu sözünüz?"

Ünsal, Ekicioğlu'na işten çıkarılan personeli yeniden işe alması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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