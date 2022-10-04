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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında teşkilat eğitimi verildi

AA

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında teşkilat eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı bünyesinde teşkilat eğitimi verildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kişiler Arası İletişim Derneği (KİŞİDER) Başkan Yardımcıları Sadettin İlker Cömert ve Mehmet Armağan Kasap, parti yöneticilerine ve teşkilat üyelerine eğitim verdi.

Partinin konferans salonunda gerçekleştirilen teşkilat eğitimlerinde, "İletişimde imaj ve ikna dili" konusunda sunumun ardından, kişilerde farkındalık, bilinç ve duyarlılık oluşturacak, bireylerin kişisel gelişimine katkı sunacak bilgiler verildi.

Eğitimin ardından konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, güçlü Türkiye yolunda yeniliğe ve gelişime açık teşkilat anlayışı ile "hedef 2023" diyerek yola devam ettiklerini ve çalışmalarını bu vizyonla sürdürdüklerini ifade etti.

Ünsal, "AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliği daima diri, yenilikçi bir teşkilat yapısına sahip olmasıdır. Yaptığımız eğitimler ile teşkilat üyelerimizin çok ciddi bir motivasyon kazandığını görüyoruz. Teşkilatımızın tüm kademelerinde eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Eğitime katılan tüm teşkilat üyelerine ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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