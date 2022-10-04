Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir kişinin düğünde sırtından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Mucur ilçesi Avcı köyünde D.D'nin, düğünde silahla sırtından vurularak yaralanmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada şüphelinin A.İ.A. olduğu belirlendi.

A.İ.A'nın yanı sıra aynı düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen C.T, T.A, E.E, O.Ö, S.T, Y.Ü, M.S, F.P. ve V.S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 5 av tüfeği, 3 tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 15 tabanca fişeği, 18 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.A. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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