Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, kentteki farklı camilerinde görev yapmış emekli imamlarla buluştu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, "Emekli Din Görevlileri Buluşması" programı düzenlendi.

İkizarası Kent Park'ta bir lokantada düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, bu yılki Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının "Peygamberimiz Cami ve İrşad" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Yaman, "Emekli imamlarımız, yapmış olduğunuz hizmetleri unutmadık, vefalı olmanın bir gereği olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk. Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. İmamlık vazifesinin manevi değeri başka bir vazife ile ölçülemez. imamlık mesleği zor olduğu kadar manevi değeri de yüksek bir vazifedir." ifadelerini kullandı.

Yaman ve emekli imamlar sohbet ederek, anılarını paylaştı.



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