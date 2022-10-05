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MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz'den OSB'nin genişletilmesi açıklaması

AA

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz'den OSB'nin genişletilmesi açıklaması

KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) genişletme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in yatırım teşvikinde 4. bölgede olduğunu ifade ederek, OSB'ye yatırım yapılması durumunda 5. bölgeden teşvik alınacağını belirtti.

Bu nedenle Kırşehir OSB'nın genişletme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurgulayan Öz, bu eksikliğin tamamlanmasıyla Kırşehir'e daha çok yatırımcı çekilebileceğini kaydetti.

OSB'nin genişleme alanında en az 50 ile 100'er dekarlık parsellerle ciddi istihdam sağlayan ulusal firmaların Kırşehir'e yatırım yapmasının önünün açılacağına değinen Öz, şöyle devam etti:

"Organize Sanayi Bölgemizin gelişme alanının bir an evvel tamamlanarak yatırımcıya hazır hale getirilmesi, şehrin gelecek vizyonu için hayati önem taşımaktadır. Bu çalışma orta vadede şehrin nüfusunun yükselmesine ve dışarıya verdiği göçün tekrar şehre dönmesine, ticari hacminin artmasına, bölgesel kalkınmada çevre illerle rekabetine katkı sağlayacaktır."

Niğde-Ankara Otoyolu'nun Kırşehir'in ticari bir merkez olmasına katkı sağladığına dikkati çeken Öz, "Şehrimizin de bağlantılı olduğu Niğde-Ankara Otoyolu, güneyden İç Anadolu'ya ve kuzey batıya yeni ve alternatif bir ulaşım olarak kullanılmaya başlandı. Şu anda yolcu taşımacılığı bilhassa nakliye yük taşımacılığı alanında çok tercih edilir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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