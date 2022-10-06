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KIRŞEHİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'in Mucur ve Kaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Mucur'da partililerce karşılanan İnce, seçim otobüsüyle ilçe turu attıktan sonra pazar yerinde esnafla sohbet etti.

Gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra Kaman ilçesine geçti.

Burada Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere, Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ve partililer de eşlik etti.









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