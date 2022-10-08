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Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz Festivali'nde konuştu:

AA

Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz Festivali'nde konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 1 Ekim'de başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının e-Devlet üzerinden alınması uygulamasını bugüne kadar 180 bin çiftçinin kullandığını bildirdi.

Gizligider, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen "31. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali"nde, Kaman'ın, cevizin başkenti olduğunu söyledi. Cevize verdikleri desteği sürdüreceklerini belirten Gizligider, şunları kaydetti:

"Bu yıl tarımda her anlamda bereketli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, işlerini kolaylaştıracak hamleler yapmaya çalışıyoruz. 1 Ekim tarihiyle yeni bir sisteme geçtik. Artık e-Devlet üzerinden çiftçilerimiz çiftçi kayıt belgelerini alabilecekler. Bugün itibarıyla yaklaşık 180 bin kişi buradan işlem yapmış. Bu sayıyı inşallah daha da artıracağız. Amacımız çiftçi kardeşimiz evinde, traktörün üzerinde, tarlasında cep telefonu üzerinden uygulamaya girip işini halletsin. Devamını da hayvancılık üzerinde yapacağız."

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da Kaman cevizinin hem ilin hem de ilçenin tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirterek "Kaman cevizi çok önemli ki bugün 31'inci kez festivali düzenleniyor. Ceviz bizim için çok önemli bir ürün. Sadece ceviz içi olarak değil, katma değer ürünleriyle de bunu destekleyeceğiz. Kırşehir genelinde üretilen 32 bin dekar alanın 22 bin dekarı Kaman'da mevcut. Ceviz işleme atölyesi ve yan ürünleriyle de Kaman cevizinin değerini artıracağız." dedi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise cevizin çok önemli bir gıda olduğunu ifade ederek "Kaman, toprağı ile cevize ayrı bir tat vermiş. Bugün ilçemizde yetişen ve 2020 yılında coğrafi işareti alan Kaman cevizi, 22 bin dekarda üretilmekte. Buna rağmen Kaman cevizi daha dalında tükenmeye başlıyor. Ceviz üretimini ve çeşitlerini arttırmak için de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, protokolün katıldığı kortej, davul zurna ve mehter takımı eşliğinde Atatürk Caddesi'nden belediye binasına kadar yürüdü.

Festivalde, en iyi ceviz bahçesi sahibi ile en iyi cevizli baklava yapana ödül verildi, protokol üyeleri stantları gezdi.

Etkinliğe, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival, çeşitli etkinliklerle yarın da devam edecek.

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