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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı

AA

Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis üyesi Ahmet Sarı, TSO Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Sarı, yönetim kurulu ile kasım ayında yapılması planlanan Kırşehir TSO seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi ve ilerletilmesi için birlikte hareket edeceklerini belirten Sarı, şehrin idarecileri ile birlikte ticari işletmelerin sorunlarını çözeceklerini aktardı.

Kendilerini ve ekibini destekleyen herhangi bir siyasi otoritenin bulunmadığını, 28 kişilik meclis üyesi adaylarını belirlerken de vizyonlu, genç ve çalışkan iş insanlarını tercih ettiklerini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Ekibimizin her biri farklı alanlarda başarılı iş insanlarıdır. Kırşehir TSO'nun fiziki alanları yetersiz ve geliştirilmesi gerekiyor. Odamıza tahsis edilen Kayseri yolu üzerinde yaklaşık 11 dönümlük bir arazi var. Bu arazinin üzerine fuar alanı ve odamızın idari binasını yapmak istiyoruz. İşletmeler ara eleman sorunu yaşamakta, ticari hayattaki ara eleman sorununun biran evvel çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Gençlerin ticarete en doğru şekilde kazandırılmasını sağlayacağız. Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi için çalışacağız. Allah nasip ederse göreve geldiğimizde 4 yılı en iyi şekilde değerlendirip, hizmet edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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