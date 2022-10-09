Kırşehir Baro Başkanlığı'na yeniden Onur Çanta seçildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Genel kurulda mevcut başkan Onur Çanta, tek aday olarak seçime girdi. Seçimde 166 oyun 140'ını alan Çanta, yeniden başkan seçildi. Çanta, seçimin ardından, kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Baro Başkanı Çanta'nın yönetiminde Ümit Tosun, Murat Dalgalı, Şahin Dağıstan, Cansu Yılmaz, Cumhur Çağatay Dağıstan, Tuba Arıöz Kayaoğlu, Elif Esen, Murat Kayhan yer alırken, üst kurul delegeleri ise Bilgehan Altaş, Halil Atak ve Osman Yalçınkaya'dan oluştu.





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