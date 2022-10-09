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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaman'da "en iyi ceviz" ve "en iyi ceviz bahçesi" belli oldu

AA

Kaman'da "en iyi ceviz" ve "en iyi ceviz bahçesi" belli oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında "en iyi ceviz" ve "en iyi ceviz bahçesi" yarışmaları sonuçlandı.

İnce kabuğu ve lezzeti ile dünyaca ünlü bir marka haline gelen Kaman cevizini tanıtmak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen festival kapsamındaki yarışmada "en iyi ceviz" kategorisinde 22 üretici arasından Erbay Türk'e ait ceviz, jüri tarafından birinci seçildi. Birincilik ödülü olarak ise 2 bin lira para ve halı ödülü verildi.

"En iyi ceviz bahçesi" kategorisinde ise 13 bahçe arasından Hasan Kılınç'a ait bahçe birinci oldu. Kılınç, 100 kilogram gübre ödülü kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

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