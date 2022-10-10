Kırşehir'de Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu düzenlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, 31. Kaman Ceviz Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen sempozyumda ceviz üreticilerine bilinçli üretimle ilgili bilgi verildi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, sunum yaparak cevizde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de Kırşehir genelindeki bitkisel üretim istatistiklerini ceviz üreticileri ile paylaştı.

Sempozyumda, Kaman-1 ceviz çeşidinin Kaman ilçedeki üretiminin artırılması, kapama ceviz bahçelerinin kurulmasında coğrafi bilgi sistemlerinden ve meteorolojik verilerden yararlanılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ile ilgili öneriler ele alındı.

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