Kırşehir'in 143 projesi yatırım programlarında yer alıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelinde kurum ve kuruluşlarca hazırlanan 143 projenin yatırım programlarında yer aldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 4. Toplantısı'nda konuşan Buhara, uygulanmak üzere yatırım programlarında bulunan 143 projenin parasal değerinin 4 milyar 622 milyon 624 bin lira olduğunu ifade etti.

Projelerin farklı sektörlere ait olduğunu vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Bu projelerin 28'i tarımsal, 22'si eğitim, 23'ü ulaştırma, 11'i sağlık, 1'i enerji, 1'i konut, 57'si de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Programlarda yer alan projelerin zamanında tamamlanmasını önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Bugünkü toplantımızda yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler kapsamında çalışmaları hakkında bilgi alarak kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği yapılacak konuları ele alacağız. İlimiz için en iyisini yapma gayretindeyiz."

Toplantıda farklı yatırımcı kuruluşların koordinasyon gerektiren konuları da görüşüldü.

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