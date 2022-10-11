Kırşehir Belediyesinin "Hoşgeldin Bebek Projesi" devam ediyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 3 yıl önce başlattıkları "Hoşgeldin Bebek Projesi"ni sürdürdüklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal, kültürel ve sağlık alanında farklı projeler hazırladıklarını belirterek, bu kapsamda 2019 yılında "Hoşgeldin Bebek Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Proje ile Kırşehir'de yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan çeşitli malzemelerin içinde olduğu çantaları ailelerine hediye ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "3 aylığa kadar bebeklerimizin aileleri doğum belgeleriyle Aile Yaşam Merkezimize başvuruda bulunmaları halinde belediyemiz tarafından hazırlanan çantayı kendilerine veriyoruz. Belediye hizmetlerini daha üst düzeye çıkartacak projelerimizin uygulamasında hem sosyal ve kültürel etkileşim hem de hizmet ve sağlık sektöründe halkımızın huzurunu ve yüzünün güldüğünü görmek en büyük kazancımızdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.