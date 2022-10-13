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Kırşehir Belediyesinin "Kır-Köy Kampüsü"nde çalışmalar sürüyor

AA

Kırşehir Belediyesinin, engelliler ile dezavantajlı kadın ve yaşlılar için hazırladığı "Kır-Köy Kampüsü- Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi" kapsamında yaklaşık 75 bin metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Kırşehir Belediyesinin "Kır-Köy Kampüsü"nde çalışmalar sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin, engelliler ile dezavantajlı kadın ve yaşlılar için hazırladığı "Kır-Köy Kampüsü- Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi" kapsamında yaklaşık 75 bin metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Ahiler Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı desteğinde "Kır-Köy Çadır Kent" adıyla 15 bin metrekare alanda başlattıkları sosyal projeyi halkın ihtiyaçlarını tespit ederek geliştirdiklerini, 75 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiklerini ifade etti.

Peyzaj çalışmalarını tamamlayarak Anadolu'da örnek bir kampüs oluşturduklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kervansaray Mahallesi sınırlarında 60 yıllık vahşi çöp depolama alanının ıslahı ile başlattığımız 75 bin metrekarelik proje alanını tamamlayarak Anadolu'da örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Aynı alanda, şehitlikten Kır-Köy Kampüsü'müze kadar 1500 metrelik bisiklet yolu ve yürüyüş parkımızın sert zemin çalışmalarıyla birlikte 30 bin metrekarelik alan içinde spor tesislerinin de olduğu piknik ve mesire alanımızı tamamlayarak peyzajımızı da bitirdik. Çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağımız Kır-Köy Kampüs alanımız yaz ve kış aylarında kendine özel kullanılabilir mekanlarıyla şimdiden halkımıza hayırlı olsun."

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