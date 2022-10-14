Vali Buhara, Petlas lastik fabrikasını ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Petlas lastik fabrikasına ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara ziyaretinde, Petlas Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Özcan ve Genel Müdür Hakan Yalnız'dan üretimle ilgili bilgi aldı.
Fabrikanın üretim birimlerini inceleyen, işçilerle sohbet eden Buhara, Petlas'ın Kırşehir'in ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti.
Fabrikanın binlerce kişiye istihdam sağladığına işaret eden Buhara, "Fabrikaya ilişkin bilgilendirme ve ev sahipliği için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ve fabrika yöneticilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.