KAEÜ Tıp Fakültesi mezunları TUS'ta başarı sağladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezunlarının eylül ayındaki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) başarı gösterdiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Mezun Başarı Atlası'nda bulunan TUS başarı istatistiklerine göre, 2022 Eylül TUS'ta Tıp Fakültesinin ilk mezunu olan öğrencilerin başarılarıyla dikkati çektiği belirtildi.

Mezun öğrencilerin hem temel tıp bilimleri hem de klinik tıp bilimleri olmak üzere iki alanda da 6. olarak başarı elde ettiği vurgulanan açıklamada, öğrencilerin bu başarıları ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin devlet üniversitesi tıp fakülteleri içinde 4. ve afiliye tıp fakülteleri sıralamasında da 2. olmasını sağladığı kaydedildi.

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