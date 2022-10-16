İletişim fakültelerinin akademisyenleri ve öğrencileri, Kırşehir'i gezdi

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KIRŞEHİR (AA) - "Dijital Çağda İletişim Sempozyumu"na katılan iletişim fakültelerinin akademisyenleri ve öğrencileri, Kırşehir'i gezdi.

Ankara'da gerçekleştirilen "Dijital Çağda İletişim Sempozyumu"na katılan farklı üniversitelerin iletişim fakültelerinden akademisyenler ve öğrenciler, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Bahçesi, ceviz bahçeleri, Ahi Evran Veli Camisi ve Külliyesi, Cacabey Gökbilim Medresesi ile jeotermal kaynakların bulunduğu Terme bölgesini ziyaret etti.



Ziyaretlerin bir bölümüne eşlik eden Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, akademisyen ve öğrencilere kentteki tarihi alanlar hakkında bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun, geziye 77 kişinin katıldığını söyledi.

İletişimin her faaliyet alanı için çok önemli olduğunu ve giderek yeni teknolojik gelişmelerle beraber çok farklı boyutlara evrildiğini belirten Altun, "Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen oturumlardan sonra sempozyuma katılanlar ve sempozyumda çalışan öğrencilerimizle buraya geldik." dedi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü ise Kırşehir'e 20 seneden sonra ilk kez geldiğini dile getirerek, "Dolu dolu bir sempozyumun ardından Kırşehir'e geldik, çok güzel buldum şehri. Ahi Evran Cami ve Külliyesindeyiz, bu güzel ortamı hissetmek bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.



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