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KAEÜ'nün AB projesi ile kuraklığa dayanıklı meşe popülasyonu araştırılıyor

AA

KAEÜ'nün AB projesi ile kuraklığa dayanıklı meşe popülasyonu araştırılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), ilkim değişikliği ve kuraklık temelli AB projesi ile kuraklık stresiyle başa çıkabilecek meşe popülasyonları araştırılıyor.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma görevlisi Dr. Funda Özdemir Değirmenci'nin araştırmacı olduğu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "CORN- Identifying seed sources for highly adaptable oak forests in a changing climate" başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesi, Ufuk Avrupa Programı Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Avusturya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Türkiye iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında iklim değişikliği nedeniyle gelecekteki kuraklık stresiyle başa çıkabilecek meşe popülasyonlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Meşe genomunda bölgesel ve kıta çapındaki kuraklığa uyum belirtilerinin tespit edilmesinin planlandığı projede kuraklığa toleransla ilgili fizyolojik ve morfolojik özellikleri araştırmak, genetik arka planları ele almak hedefleniyor.

Proje kapsamında Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya'nın farklı bölgelerindeki meşe türleri, bulundukları her alandan nemli ve kurak popülasyonların ayrımına dikkat edilerek en az 25 farklı birey olacak şekilde örneklendirildi.

Araştırma görevlisi Dr. Funda Özdemir Değirmenci'nin projesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kaya proje yürütücüsü, Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Asya Uluğ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü araştırma görevlisi Dr. Çiğdem Kansu araştırmacı olarak yer alıyor.


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