Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi, yangın tatbikatı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince verilen eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve sonrasında yapılacak çalışmalar anlatılarak, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

Depremde bina tahliyesinin canlandırıldığı eğitimde, çök-kapan-tutun uygulaması gerçekleştirildi.

Eğitimin ardından kurum bahçesinde personele yönelik yangın tatbikatı yapıldı.



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