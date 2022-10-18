Başkan Ekicioğlu, öğrencilerle bir araya geldi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, atık pil toplama kampanyasına katılan okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, Türkiye Atık Pil Derneği'nin düzenlediği kampanya kapsamında 80. Yıl Anaokulu, Şehit Süleyman Sevim İmam Hatip Ortaokulu ve Ahmedi Gülşehri İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve daha temiz bir çevre için yaptıkları çalışmaları anlatan Ekicioğlu, atık pil toplamadaki katkıları nedeniyle okullara Atık Pil Toplama Kutusu ile futbol ve voleybol topları, Anaokulu öğrencilerine çeşitli oyun malzemeleri, akrilik boya ve Türk bayraklı balonlar ile kitap hediye etti.

Ekicioğlu, Türkiye Atık Pil Derneği'nin düzenlediği kampanya kapsamında atık pil toplayan okullarda öğrencilerin güzel bir örnek sergilediğini ifade etti.

Kırşehir'de 80. Yıl Anaokulunun 195 kilogram, Ahmedi Gülşehri İlkokulunun 195 kilogram ve Şehit Süleyman Sevim İmam Hatip Ortaokulunun 111 kilogram atık pil topladığını vurgulayan Ekicioğlu, "Bu konuda duyarlı davranarak farkındalık yaratılmasında katkı sunan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve velilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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