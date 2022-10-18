Kredi üst limitinin yükseltilmesi Kırşehir esnafını memnun etti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf ve sanatkarlara sunulan kredilerde üst limitin 500 bin liraya yükseltilmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, 60 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faizle kullanılacak kredinin esnafa nefes aldıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketinin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üzerinden sunulacağını aktaran Öztürk, üst limitin 500 bin liraya yükseltilmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Destek için teşekkür eden Öztürk, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TESKOMB ve TESK Genel Başkanlarımıza teşekkür ederiz. Düşük faiz ve uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlayan esnaf kredisi zor zamanlar geçiren esnafımızın ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. İlimizde bu limite ulaşmamız için öncelikle daha önce kredi çekerek vadesi dolduğu halde ödemesini geciktiren esnafımızın ödemelerini yapması gereklidir. Tüm esnafımızın yüksek limitten faydalanması için bu borçların ödenmesini bekliyoruz."

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