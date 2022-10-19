Kırşehir'de tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre Merkezinde Tıp Fakültesinin 2022-2023 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, çağdaş eğitim öğretim yöntemlerini uygulayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarını yakalayan bir kurum olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Fakültenin fiziki durumu hakkında bilgi veren Karahocagil, "Tıp Fakültemiz 17 bin metrekare temel tıp bilimleri binası, kuramsal elektronik sınav salonları, 9 odalı nesnel yapılandırılmış klinik sınav istasyonu, öğrenci ve Ar-Ge laboratuvarları, 1000 metrekarelik deney hayvanları ünitesi ile çağdaş eğitim ve araştırma alt yapısı için mekan problemini tamamen çözmüş bir fakültedir." ifadelerini kullandı.

Geleceğin hekimlerini ahilik anlayışı ile yetiştirdiklerine vurgu yapan Karahocagil, öğrencilerin giyecekleri beyaz önlüklerine leke sürmeden koruyacaklarına, mesleklerini en üst düzeye taşıyarak ailelerinin ve hocalarının üzerinizdeki haklarını unutmadan iyi hekimler olacaklarına inandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve veliler katıldı.



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