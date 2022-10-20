Kırşehir'de usulsüz avlanan 8 kişiye para cezası verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, usulsüz avlandığı tespit edilen 8 kişiye 40 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma ve kontrol ekipleri, 15-16 Ekim'de farklı bölgelerde Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma kontrol çalışması yaptı.

İl genelinde 95 kişiyi kontrol eden ekipler, 5 kişiye yasak avlanma araç gereçlerini kullanmaktan 5 bin 600 lira, 3 kişiye belirlenen limitler dışında avlanma yapmaktan 35 bin 100 lira para cezası kesti.

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