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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KESOB Başkanı Öztürk, perakende ticarette düzenleme yapılmasını istedi

AA

KESOB Başkanı Öztürk, perakende ticarette düzenleme yapılmasını istedi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafa destek için perakende ticaretle ilgili kanunda düzenleme yapılmasını talep etti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin piyasada fiyat dalgalanmalarına sebep olduğunu ve esnafı da mağdur ettiğini ileri sürdü.

Perakende ticarette düzenleme yapılarak zincir marketlerin şehir dışına çıkarılmasını istediklerini vurgulayan Öztürk, "Her evin altında bir market açıyorlar, küçücük markette her sektörden ürün satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Zincir marketlerin her türlü ürünü satmasından dolayı esnafın iş yapamadığını öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

"Esnaflarımızın bunlarla mücadele etmesi mümkün değil. Eğer her sektörden ürün satacaksa bu marketlerin şehir merkezine uzakta açılmasına müsaade edilmeli. Vatandaşlar da yol hesabını da yapıp ona göre alışveriş yapacağı yeri tercih etmeli. Bu konuda en büyük görev devletimize düşüyor. Perakende ticaretle ilgili kanunda gerekli değişiklikler bir an önce yapılmalıdır."

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