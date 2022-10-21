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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneler ve kızları Ahi Evran Kampı'nda yeni dostluklar kurdu

AA

Anneler ve kızları Ahi Evran Kampı'nda yeni dostluklar kurdu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de düzenlenen Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan anneler ve kızları, 4 gün süren etkinliklerle yeni dostluklar edindi.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Kaman ilçesindeki kampa, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında Kırşehir'deki spor etkinliklerine devam edenler ile anne ve kızlarının çoğunlukta olduğu 200 kişi katıldı.

Uzun yıllar sonra ilk defa bisiklete binen anneler, 4 gün boyunca gençlik liderlerinin eşliğinde farklı istasyonlardaki kano, okçuluk gibi sportif etkinlikler ve eğitim programlarına katıldı, yeni dostluklar kurdu.

Kampta anne ve kızların yanı sıra gelin ve kaynana, elti ve görümcelerin sportif etkinliklerdeki mücadeleleri dikkati çekti.

Kampa kızıyla gelen 50 yaşındaki Nesrin Türker, AA muhabirine, ilk kez böyle bir organizasyona katıldığını söyledi.

Kampı düzenleyenlere teşekkür eden Türker, "Burayı çok beğendim. Ok attık, bisiklete bindik, faaliyetlere katıldık. 4 gün boyunca barınma, yeme içme, etkinlik gibi birçok imkan sunuldu. Daha önce kızımı 2 kez kampa gönderdim ama nereye gittiğini neler yaptığını bilmiyordum. Şimdi yerinde gördüm, içim rahat şekilde artık başka kamplara da gönderebilirim. Çok güvenilir ortam. Diğer ailelere tavsiye ediyorum." dedi.

Türker'in 18 yaşındaki kızı Zeynep Sıla da ilk kez annesiyle kampa katıldığını belirtti.

- Gelin-kaynana birlikte kampa katıldı

Geliniyle kampa katılan 50 yaşındaki Necla Seyhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Gençlik liderleriyle birçok sportif etkinlik yaptığını anlatan Seyhan, "Çok memnun oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Gelinimle geldiğim için mutluyum. Birçok etkinliğe katıldım. Buranın bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum." diye konuştu.

Tuğba Seyhan da "Liderler, bizi matrak oyunu, ok atma, bisiklet turuna teşvik ettiler. Ücretsiz olduğu için çok daha memnun olduk. Kayınvalidemle ilk tatilimiz. Bizim için bir tatil niteliğinde oldu. Yeni tanıştığımız arkadaşlarımız oldu. Onlarla güzel vakitler geçirdik." ifadelerini kullandı.

- "Çok güzel aktiviteler var"

Eltisi ve kızlarıyla kampa katılan Gülay Demir de 30 yıl sonra ilk kez burada bisiklete bindiğini dile getirerek, "Düşe kalka sürmeye çalıştım. Çok güzel aktiviteler var. Liderlerle akşam etkinlikleri yaptık. Eltimle sandalye kapma oyunu oynadık. Berabere kaldık, birbirimizi yenemedik." dedi.

75 yaşındaki Hasibe Dernek ise düzenli spor yaptığına değinerek, burada da bolca gezme ve yürüyüş imkanı bulduğunu aktardı.

Kampa annesi ve kuzeniyle gelen Nazik Göktürk, kamp ortamını çok beğendiğini vurgulayarak, "Burada spor yaptık, geleneksel okçuluk, el sanatları gibi birçok faaliyette yetişmiş liderler tarafından kamp eğitimi aldık. Annem el sanatları yaptı, bol bol yürüyüş yaptı, ilk kez böyle bir deneyim yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kampın en yaşlısı olan 78 yaşındaki Nevin Beyhan da 4 gün süresince şiirler okuduklarını, güzel dostluklar kurup keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

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