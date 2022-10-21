Kırşehir'de cinayet davası sanığının yargılanmasına devam edildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık A.H.F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.H.F.K, savunmasında, olay günü köylerinde hayvanlarını otlatırken karşılaştıkları H.G. ve M.G. ile koyunlarına yol verme meselesi yüzünden tartıştığını söyledi.

H.G'nin belinden tabancasını çıkarması üzerine kendisinin de silahına davrandığını ileri süren A.H.F.K, 3 el ateş ettiğini, yaralanan H.G'nin hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Kendisini korumaya çalıştığını iddia eden sanık, "Hayvanlarıma yol verilmemesi üzerine çıkan kavga sırasında H.G. bana küfrederek tehditte bulundu. Aramızda arbede çıktı. Tabancasını çıkarınca ateş edeceğini düşünerek ben de ateş açtım. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Müştekiler ise şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

Kaman'a bağlı İkizler köyünde 10 Aralık 2021'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan H.G. hastanede yaşamını yitirmiş, A.H.F.K. tutuklanmıştı.

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