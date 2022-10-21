Kırşehir'de 2. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi başladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İktisadi Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ortaklığında 2. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, kongre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenen açılış programıyla başladı.

Üç gün sürecek kongrenin açılışında konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, 260 uluslararası ve 257 Türk olmak üzere toplam 517 bilim insanın katıldığını ifade etti.

Kongreyi her yıl düzenlemeyi planladıklarını belirten Kazankaya, uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek de dünyanın önde gelen bilim insanları, araştırmacı ve akademisyenlerin araştırmalarını sunması, bilgilerini ve yeni fikirlerini paylaşması, sağlık, eğitim, sosyal bilimler ve teknoloji gibi çeşitli bilim alanlarındaki güncel gelişmeleri tartışması amacıyla kongreyi organize ettiklerini aktardı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da kongre ile bütün bilim alanlarının tartışılacağı üç gün geçirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektörü yönlendirecek bilgi üretimi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bilgi ile inşa edilmeyen toplumların projeleri ve çalışmaları el yordamının hatasıyla mutlaka hezimete uğruyor ve bu toplumlar dünya yarışında geri kalıyor. Bu anlamda artık ilmin sadece laboratuvarlarda, sınıflarda, kitaplarda ve defterlerde değil, toplumun içerisinde yer almaya başladığı, toplumun kurallarına çözüm ürettiği ve 'bilgi güçtür' ifadesinin anlam bulduğu bir süreci yaşamak zorundayız."

Açılış programının ardından 2. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi farklı oturumlarla devam etti.

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