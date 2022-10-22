TİGEM Malya'nın 3 yerli tohumluk buğdayında üretim yüzde 40 arttı

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KIRŞEHİR (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kırşehir'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı olarak faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesinde yetiştirilen yerli buğday tohumu miktarı yüzde 40 arttı.

Kurulduğu 1942 yılından bu yana Kırşehir ve çevresinde modern tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan Malya Tarım İşletmesinde, bu yıl ekilen arazilerden elde edilen hububatta rekolte artışı yaşanıyor.



Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer, AA muhabirine, işletmenin arazi büyüklüğünün 218 bin 828 dekar olduğunu ve bu alanın 158 bin dekarında kültür altı arazi faaliyetleri yapıldığını söyledi.



Bu faaliyetlerden buğday tohumculuğunda 3, arpa tohumculuğunda 2 çeşitle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Gezer, "Buğday çeşitleri olarak Bayraktar 2000, Bezostaja 1 ve ES 26 çeşitlerimiz var. Toplam buğday alanımız 42 bin 715 dekar. Arpa cinsi olarak da Tarım 92, Burak Bey çeşidiyle üretime devam etmekteyiz." diye konuştu.



Toplam hububat alanlarının 60 bin 634 dekar, arpa üretim alanın 17 bin 919 dekar olduğunu, tohumluk fiğ üretiminin ise 1882 dekar alanda yapıldığını anlatan Gezer, Malya'nın ülke ve bölge çiftçisinin ihtiyacı olan tohumları üretmeyi amaçladığını ifade etti.



Gezer, yerli buğday tohumu üretimine ilişkin, "2021 yılında iklimin kurak geçmesi nedeniyle 6 bin 500 ton tohum hazırlanıp çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştu. Bu yıl yüzde 40 artışla 9 bin ton tohumumuzu çiftçilerimizin hizmetine sunmak üzere hazırladık." dedi.

- Tohumlar modern tesislerde el değmeden hazırlanıyor

Tohumların ileri teknoloji tesislerde ve modern test imkanlarıyla el değmeden hazırlandığına dikkati çeken Gezer, yerli tohumların kapalı ambarlarda muhafaza edildiğini söyledi.

Gezer, bu tohumların verimi yüzde 25 artırdığını, bunlarla çimlenmenin yüzde 98, safiyetin de yüzde 98 çıkması nedeniyle çiftçinin daha tohumu alırken kazandığını ifade etti.

Tohumların, verim artışının yanında bölge şartlarına adaptasyonunun iyi olduğunu, hastalıklara ve yatmaya da dayanıklı olduğunu belirten Gezer, üretimini her geçen yıl artırdıkları tohumları çiftçilerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

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