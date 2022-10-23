Kırşehir'de şehit aileleri için kültür gezisi düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri" projesi kapsamında şehit ailelerine yönelik Güneydoğu Anadolu illerine kültür gezisi düzenlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter'in de eşlik ettiği ziyarette ilk olarak 25 Aralık Panorama Müzesi ziyaret edilip, şehitlikte dua edildi. Gaziantep'in tarihi ve kültürel bölgeleri şehit ailelerine tanıtıldı.

Ardından şehit aileleri, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, Balıklıgöl ve çeşitli mekanları gezdi.



Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve bazı şehit yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı da ziyaret etti.

Kılıçaslan, "Projemizin son etkinliği olan Güneydoğu Anadolu illerine yönelik kültür gezisini tamamladık. Şehit ailelerimizin motivasyonunu artırmak ve birlik beraberliğini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Ailelerimizin memnuniyeti bizim için çok değerli, tüm şehit yakınlarımıza her zaman bir evlat ve kardeş gibi yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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