Kaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimi

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KIRŞEHİR (AA) - Kaman Ticaret ve Sanayi Odası (Kaman TSO) seçimlerini Murat Demirci'nin hazırladığı liste kazandı.



Odadan yapılan açıklamaya göre, Kaman Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seçimlerde 7 meslek grubunda 149 kişi oy kullandı.

Seçimde aday olmayan mevcut başkan Yakup Eğri, başkan adayları Murat Demirci ve Nurettin Can'a başarı dileğinde bulundu.

Yapılan seçimin sonucunda adaylardan Murat Demirci'nin listesi, 7 meslek grubundan birinci çıkarak toplam 106 oy aldı.

Diğer aday Nurettin Can'ın listesi 42 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

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