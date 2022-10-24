Kaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Ticaret ve Sanayi Odası (Kaman TSO) seçimlerini Murat Demirci'nin hazırladığı liste kazandı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Kaman Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen seçimlerde 7 meslek grubunda 149 kişi oy kullandı.
Seçimde aday olmayan mevcut başkan Yakup Eğri, başkan adayları Murat Demirci ve Nurettin Can'a başarı dileğinde bulundu.
Yapılan seçimin sonucunda adaylardan Murat Demirci'nin listesi, 7 meslek grubundan birinci çıkarak toplam 106 oy aldı.
Diğer aday Nurettin Can'ın listesi 42 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.