Vali Buhara, emniyet ve jandarma teşkilatlarını ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Buhara, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili şube müdürlerinden yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen'den çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Vali Buhara, "İlimizin asayiş ve huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına ve her zaman üstün görev anlayışı ile milletimizin huzuru ve güvenliği için her şartta fedakarca görev yapan jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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